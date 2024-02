Palazzo dei Giganti, Gaetano Di Giovanni nuovo capo staff del sindaco

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Così cantava Antonello Venditti in "Amici mai". E le note del cantautore romano devono essere risuonate romanticamente tra i corridoi del comune di Agrigento in questi giorni in cui, a distanza di circa 3 anni, il dirigente comunale Gaetano Di Giovanni è tornato al fianco del sindaco Franco Micciché.

Di Giovanni, notoriamente di ferrea fede politica Dimauriana, era stato incaricato subito dopo le elezioni, il 2 novembre 2020, capo di Gabinetto, ma poi si era dimesso nel giugno del 2021 lamentando un "eccessivo carico di lavoro". Nel mezzo l'ex comandante della polizia municipale era stato "prestato" all'Asp di Enna, e, anche, è stato condannato in via definitiva dalla Corte dei Conti per il danno erariale nei confronti del Ministero della Famiglia per la vicenda dei suv comprati proprio al Comune di Agrigento.

Adesso Di Giovanni va a dirigere lo staff "a supporto del sindaco nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo" e rimarrà in carica, salvo scossoni, fino a fine mandato.