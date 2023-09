"Topi" d'appartamento al lavoro: svaligiate almeno 3 case a Fontanelle

Almeno tre - ma non si esclude che possano anche essere stati di più - gli appartamenti di via Pancamo, a Fontanelle, "visitati" dai ladri. Case razziate in pieno giorno, poco prima dell'orario di pranzo, approfittando della momentanea assenza dei proprietari.

Due le abitazioni colpite, si tratta di appartamenti dirimpettai, nello stesso stabile di cooperativa. Un'altra casa invece è in un immobile attiguo. I ladri, a quanto pare, sono riusciti ad intrufolarsi dopo aver forzato, usando verosimilmente delle apposite chiavi, le porte blindate. E in maniera indisturbata, mettendo tutto a soqquadro, hanno raccolto e portato via monili in oro e denaro.

Si tratta - non vi è dubbio alcuno - di una banda di "specialisti". E non soltanto perché hanno aperto, senza difficoltà alcuna, le porte blindate, ma anche la cassaforte di due appartamenti.

A lanciare l'allarme è stato uno dei residenti che, rientrando a casa, ha trovato la porta aperta e una chiave inserita. Da quel momento in poi, mentre i carabinieri accorrevano a Fontanelle, sono giunte altre segnalazioni di furto in abitazione. Pare che i carabinieri della Scientifica abbiano rilevato, durante gli accertamenti, delle impronte digitali. Elementi che, naturalmente, sono ritenuti di grande interesse investigativo. In zona vi sono anche degli impianti di videosorveglianza e i carabinieri pare che abbiano già acquisito i filmati che, adesso, dovranno essere passati in rassegna per cercare eventuali mezzi sospetti.