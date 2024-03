Gigantesca fuga di gas a Sciacca, case evacuate e statale 115 chiusa: da Palermo arriva il nucleo speciale dei vigili del fuoco

È allarme in via Pompei, nei pressi dell'ospedale Giovanni Paolo II, a Sciacca dove si è verificata una grossa fuga di gpl dalla cisterna di un distributore di carburanti.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che hanno già richiesto l'intervento di una squadra speciale che dovrà - non ci sono altre soluzioni - travasare il gpl. Il nucleo speciale dei pompieri sta arrivando da Palermo.

In via Pompei è presente anche la protezione civile che si sta occupando, assieme alle forze dell'ordine, di mettere in sicurezza gli abitanti. A determinare la gigantesca fuga di gas dovrebbe essere stato uno smottamento.

A prescindere dalla causa, che verrà accertata in un seconda battuta, al momento non c'è da fare altro che mettere tutti in totale sicurezza.

Non si può procedere, perché si innescherebbe una deflagrazione, a saldare il punto della fuoriuscita di gpl. L'unica soluzione è quella del travaso del gas in appositi contenitori. E non potrà che farlo il nucleo speciale dei vigili del fuoco che è in arrivo da Palermo. Anche la prefettura di Agrigento è stata informata della situazione di allarme che si è creata in zona ospedale di Sciacca. Gli aggiornamenti sono continui e sistematici.