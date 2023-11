Fua, si spacca il centrodestra: Salvatore Parello è il nuovo presidente

E' l'ex sindaco di Aragona Salvatore Parelo il nuovo presidente del Fua. L'elezione è avvenuta ieri pomeriggio, in seguito ad una spaccatura del centrodestra e del fronte che si era creato tra i Comuni di Agrigento e di Favara, come centri più grandi e con un maggior numero di consiglieri comunali dentro l'assemblea di Fua, ma che era stato già messo in crisi dalla compattezza della proposta dei centri più piccoli.

Ad uscirne sconfitta è l'area Autonomista, con il deputato regionale Roberto Di Mauro che puntava sull'elezione del consigliere comunale favarese Alessandro Pitruzzella: un risultato che è sfumato per un passo indietro proprio di due dei consiglieri favaresi di centrodestra.

Una decisione che ha spostato nettamente il risultato finale, che si fondava su un solo voto di vantaggio per Parello, e che è l'onda lunga delle fibrillazioni politiche favaresi, emerse, anche, dopo un Consiglio comunale alla presenza del prefetto nei giorni scorsi.

Percepita l'aria di sconfitta, in sette sono usciti fuori dall'aula tra i "dimauriani", tra cui lo stesso Pitruzzella che ha ritirato la candidatura, nel tentativo - a quanto pare vano - di invalidare l'elezione di Parello.

Nomina che, sussurrano proprio gli avversai politici, dovrebbe adesso passare al vaglio di una verifica burocratica: l'ex sindaco, in qualità di funzionario del Comune di Comitini sarebbe secondo questi infatti incompatibile con l'incarico. Di tutt'altra opinione il diretto interessato, che invece sostiene che esista un parere ministeriale in tal senso che confermerebbe la regolarità della sua elezione.

Insomma, l'atmosfera è già "frizzante".