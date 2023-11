"Cresta nella fornitura idrica al Comune di Palma per 3 anni ed evasione di imposte": indagati il sindaco Corbo e tre funzionari

La "cresta" sulla tariffa della fornitura idrica al Comune di Palma di Montechiaro. Il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, nella veste di presidente del consorzio acquedottistico Tre sorgenti finisce sotto inchiesta con altri tre tecnici con cui si è alternato alla guida dell'ente.

Il pubblico ministero Paola Vetro ha fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari - atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio - nei confronti dello stesso Corbo e di Carmelo Vaccaro, 59 anni, di Realmonte; Jessica Vanessa Lo Giudice, 32 anni, di Palma e di Mauro Porcelli Licata, 64 anni, di Licata.

I quattro, che adesso rischiano di finire a processo, sono accusati di frode in pubbliche forniture. La procura ipotizza che avrebbero ceduto, per tre anni a partire dal 2018, una fornitura idrica a una tariffa maggiore rispetto a quella dovuta.

"Il consorzio, in particolare - è l'atto di accusa del pm -, dopo avere comunicato all'Arera una tariffa pari a 0,6629 euro a metro cubo per l'anno 2012 e dopo essere stato escluso dall'aggiornamento delle tariffe, per la mancata consegna degli impianti al gestore d'ambito affidatario del servizio, ha applicato la tariffa maggiore di 0,6869".

Il solo Corbo è accusato, sempre nella veste di presidente del consorzio Tre sorgenti, di avere evaso un'imposta di 100mila euro "indicando attivi inferiori" rispetto a quelli effettivi.