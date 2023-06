Non soltanto grandi abusi edili: i vigili urbani scoprono anche fioriere e climatizzatori non autorizzati

Non soltanto grandi abusi: opere realizzate in difformità delle autorizzazioni o, addirittura, senza licenza. Gli agenti della polizia municipale hanno trovato - e c'è già la diffida a ripristinare i luoghi, firmata dal dirigente di palazzo dei Giganti - due fioriere collocate in via Duomo e due condizionatori a servizio di un'attività commerciale del viale Della Vittoria. In nessuno dei due casi è risultata esserci autorizzazione per l'occupazione del suolo, né per la collocazione esterna delle due unità di climatizzazione.

Piccole irregolarità certo, ma che non sono state lasciate correre.

Tanto nel primo quanto nel secondo caso, i proprietari sono stati diffidati a ripristinare i luoghi entro, e non oltre, i 30 giorni. L'avviso è sempre lo stesso, da parte di palazzo dei Giganti, "in caso di inottemperanza si procederà d'ufficio in danno dei responsabili degli abusi".