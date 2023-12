Fiat Panda salta la fila di auto percorrendo il marciapiede del Viale: identificato il conducente

E' stato identificato, e verrà sanzionato, il proprietario della Fiat Panda che, nei giorni scorsi, ha "saltato" la fila di auto incolonnate lungo il viale Della Vittoria, marciando sul marciapiede del lato belvedere. A farlo, dopo aver acquisito il video che era stato postato ed è rimbalzato fino all'inverosimile su Facebook, sono stati gli agenti della polizia municipale di Agrigento. A dirsi amareggiato, per "la mancanza di collaborazione da parte del cittadino", è stato, nelle ultime ore, l'assessore comunale alla Polizia municipale Carmelo Cantone. "Tutti hanno il mio numero - ha detto ad AgrigentoNotizie - . Sarebbe bastato farmi una segnalazione e io faccio il mio dovere nei termini stabiliti dalla legge. Postare quel video sui social non ha fatto altro che fare un danno all'immagine di questa città".

L'iter sanzionatorio è ancora in corso, da quanto apprende AgrigentoNotizie. Ma l'automobilista agrigentino, che forse ha pensato d'essere un po' più furbo degli altri, rischia semplicemente, soltanto, una sanzione. Neanche il ritiro della patente.

Il video della Fiat Panda sul marciapiede del viale Della Vittoria, per "saltare" l'incolonnamento delle auto di genitori che vanno a prendere i figli dalla scuola "Lauricella", è stato ripreso e trasmesso anche dalle tv nazionali. "Queste cose si vedono anche a Torino o a Milano, non sono georeferenziabili. Non è diverso da chi, quando c'è la fila in autostrada, prende la corsia di emergenza e si fa 5 chilometri fregandosene di tutto e di tutti" - è stato analizzato, ad esempio, durante il programma Rai Ore 14, ideato e condotto da Milo Infante - . Nel caso specifico di Agrigento, trattandosi appunto di auto su marciapiede, c'è da tenere in considerazione - in altissima considerazione - l'incolumità dei pedoni. Quel marciapiede viene percorso anche dagli studenti: alunni della scuola "Lauricella", ma anche del liceo Scientifico "Leonardo".