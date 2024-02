Raccolta differenziata a Favara, consegnata la telecamera "E-killer" contro l'abbandono di rifiuti

Entrerà in funzione non appena i vigili urbani di Favara ultimeranno il corso formativo per la sua utilizzazione, la telecamera cosiddetta “E-killer” consegnata questa mattina, al Comune, dalle ditte del raggruppamento di imprese Iseda, Sea, Seap, Icos ed Ecoin.

Presente l'assessore all'Ambiente Lillo Attardo, il vice comandante dei vigili urbani Salvatore D'Amico e il responsabile del servizio per conto della Rti Santino Macannuco.

La telecamera "E-killer" servirà a perseguire chi abbandona i rifiuti grazie anche al regolamento che è stato approvato nei mesi scorsi dal consiglio comunale. L'apparecchiatura sarà spostata di volta in volta in quelle che saranno individuate come le aree più a rischio, quelle cioè dove vengono abbandonati i rifiuti creando discariche abusive sia all'interno del centro abitato e che nelle zone periferiche e nelle strade interpoderali di Favara. In questo modo, i vigili urbani avranno la possibilità di individuare e perseguire, a norme di legge, coloro che abbandoneranno i rifiuti in maniera indiscriminata.