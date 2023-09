Favara si prepara a dire addio a Daniel e Alberto: funerale congiunto in chiesa Madre

Si terranno domani, venerdì 22 settembre, alle 16 nella chiesa madre di Favara i funerali di Daniel Giudice e Alberto Vella, i due trentenni favaresi morti lo scorso 15 settembre sull'autostrada A1, nei pressi di Roma, mentre erano alla guida di un bus che trasportava migranti per conto della Prefettura di Agrigento.

Una morte che ha scosso profondamente la collettività favarese, non solo perché i due ragazzi, da sempre parte del "Fabaria Folk" erano molto conosciuti e apprezzati, ma anche perché sono state innumerevoli in questi mesi le vittime della strada, o le persone gravemente ferite a causa di incidenti stradali, provenienti da Favara.

Per questo il sindaco Antonio Palumbo ha anticipato che sarà proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani. I tanti amici di Daniel e Alberto stanno raccogliendo foto dei due giovani, durante i tanti momenti di spensieratezza in giro per il mondo e verosimilmente realizzeranno dei pannelli o dei cartelloni che possano rappresentare il loro affetto come questo disegno realizzato da Gemma Marotta proprio in ricordo dei due.

Intanto sono le autorità preposte che stanno cercando risposte sul terribile impatto che ha spezzato due giovani vite e ferito decine di persone. L'inchiesta aperta è per omicidio stradale e lesioni colpose.