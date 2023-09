L'incidente in cui sono morti i due autisti favaresi, si indaga per omicidio stradale e lesioni colpose

La procura della Repubblica di Rieti ha aperto un’inchiesta, per le ipotesi di reato di omicidio stradale e lesioni personali colpose per l'incidente, avvenuto all'alba di venerdì nei pressi di Fiano Romano, sulla autostrada A1, in cui hanno perso la vita due autisti di Favara dipendenti della ditta Patti tour.

Giudice guidava il bus di una ditta privata in uso alla prefettura di Agrigento per il trasferimento dei migranti da Porto Empedocle nei centri d'accoglienza del Piemonte. Vella era a bordo, i due si davano il cambio durante il tragitto. Il mezzo è finito contro un camion e si è ribaltato. I due autisti e amici sono morti, 25 dei 49 passeggeri sono rimasti feriti. Alcuni in modo grave e sono stati trasportati negli ospedali della zona.

L’inchiesta, al momento senza indagati, è stata ritenuta necessaria per fare luce su quanto avvenuto nell’autostrada. Nelle prossime ore, all’ospedale di Rieti, sarà eseguita l’autopsia sulle salme dei due giovani autisti.

Il pullman ha avuto un violento tamponamento con un mezzo pesante che si trovava nella corsia di emergenza. Secondo il magistrato ci sarebbero diversi aspetti legati alla dinamica che vanno chiariti.