"Svaligia negozi e porta via bottino di quasi 11mila euro": condannato 46enne

Tre anni di reclusione per sei furti notturni con scasso, commessi fra il febbraio e il marzo scorso, ai danni di altrettanti negozi di Favara. I colpi fruttarono, in tutto, poco meno di 11 mila euro. L'indagine, durata poche settimane, ha consentito di individuare il presunto ladro seriale e il giudice Giuseppe Miceli, a conclusione del processo con rito abbreviato, ha emesso la sentenza di condanna.

Sotto accusa il 46enne di Favara, Luigi Caramanno, che ha alle spalle numerosi precedenti analoghi. Il procuratore aggiunto Salvatore Vella, a conclusione della requisitoria, aveva chiesto la condanna a 5 anni di reclusione. La proposta di pena sarebbe stata di 7 anni e mezzo se non avesse scelto il giudizio abbreviato. I difensori, gli avvocati Daniele Re e Agnesa Neculai, avevano chiesto al giudice di contenere la pena.

Caramanno, in particolare, era accusato di avere rubato, lo scorso 13 febbraio, all'interno di un negozio dove era entrato dopo avere forzato una saracinesca. Il 46enne avrebbe portato via otto tappeti, un cuscino e un tablet del valore complessivo di 1700 euro.

E poi, ancora, avrebbe rubato il registratore di cassa, con all'interno 450 euro, di una farmacia. Bottino quantificato in 1900 euro nel furto ai danni di un negozio di prodotti cosmetici e altri oggetti dal quale avrebbe portato via una scatola di trucchi, una fotocamera, dei faretti e una macchinetta per il caffè.

Il colpo ai danni di un'ottica ha fruttato ben 5mila euro fra contanti e occhiali. Nella lista, infine, altri due furti: uno fruttò poco meno di 1000 euro, all'interno di una rosticceria, dove furono portati via soldi contanti e snack e l'altro appena 100 euro di generi alimentari e bevande da una caffetteria.