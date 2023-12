Cane avvelenato in contrada Crocca, l'appello del veterinario: "Prudenza massima, non lasciate andar in giro i vostri animali"

Avvelenamento da metaldeide, ossia il veleno per le lumache. Non c'è stato nulla da fare per un giovane cane, con sembianze da pitbull, che è stato ritrovato moribondo in contrada Crocca a Favara. Ad accorrere, per cercare di salvare l'animale, è stato il veterinario Leila Li Causi. "Non sono arrivata in tempo - racconta, ad AgrigentoNotizie, la professionista - . Non ho dubbi sul fatto che il cane sia morto per avvelenamento da metaldeide".

L'animale non è risultato essere microchippato, ma questo nell'Agrigentino non significa necessariamente che fosse un randagio. Anzi, il cane è sembrato essere ben curato. Verosimilmente un proprietario doveva avercelo.

"Questo è il periodo in cui vengono utilizzati fertilizzanti e veleni vari per debellare le erbacce che invadono i campi - ha spiegato, ad AgrigentoNotizie, Li Causi - . Non lasciate i vostri animali liberi, non permettete loro di vagare per i campi. Potrebbero ripetersi episodi come quello di stamattina". Avvelenamenti che non sono - non sembrerebbe nel caso odierno di contrada Crocca - mirati a dei cani specifici. Incidenti che, appunto, possono materializzarsi perché, in questo periodo dell'anno, da coltivatori e non vengono utilizzati molti, diversi, veleni e fertilizzanti "che - conclude, ricordando, la veterinaria Leila Li Causi - vanno sempre accuratamente custoditi".