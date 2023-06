Criticità strutturali e troppi impiegati nei locali del Municipio: nuovo blitz di carabinieri e pompieri a Favara

"A volte ritornano". E non è il libro di Stephen King.

I carabinieri della tenenza di Favara, assieme ai tecnici dei vigili del fuoco, sono di nuovo nell'immobile comunale di via Beneficienza Mendola a Favara, quello che ospita l'Anagrafe e l'ufficio Tributi.

Nei giorni scorsi, dopo che già se ne aveva contezza a partire dal 27 aprile, si è avuta ufficiale notizia della notifica delle sanzioni amministrative elevate, oltre 90 mila euro, a sindaco e dirigente. Si disse allora (nei giorni scorsi appunto ndr.) che una dettagliata relazione su quanto è stato accertato nei locali di via Beneficienza Mendola doveva essere inviata alla Procura. E oggi è in corso un nuovo blitz.

Nei luoghi di lavoro sarebbero state riscontrate - già al momento dei primissimi accertamenti - numerose criticità: mancanza di bagni, vie di fuga, prevenzione incendi, adeguamento impianti elettrici. Nel 2022 era stata una commissione consiliare a rilevare come fossero in molti casi sprovvisti dei requisiti strutturali di sicurezza.

Sindaco e funzionari comunali si stanno adeguando - secondo quanto risulta ad AgrigentoNotizie - alle diverse prescrizioni ricevute nelle passate settimane. E fra queste è in corso il trasferimento di alcuni uffici. Ma intanto, i carabinieri - accompagnati dai vigili del fuoco, verosimilmente per avere concreta e dettagliata contezza sulle criticità strutturali dei locali di via Beneficienza Mendola, - sono di nuovo al lavoro, fra verifiche e accertamenti, proprio nello stesso immobile.

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, avvisato del nuovo blitz, non ha perso tempo e s'è immediatamente precipitato in via Beneficienza Mendola.