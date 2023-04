Uffici comunali nel mirino di carabinieri e operatori Asp: verifiche sulle condizioni di lavoro dei dipendenti

Sono in corso delle ispezioni, da questa mattina, in alcune sedi degli uffici del Comune di Favara.

Carabinieri e operatori dell'Asp di Agrigento avrebbero già passato al setaccio l'ufficio tecnico e l'ufficio tributi per rilevare le condizioni di lavoro dei dipendenti. Si tratta di luoghi di lavoro ospitati da decenni in locali vecchi e con numerose criticità. Nel 2022 era stata una commissione consiliare a rilevare come fossero in molti casi sprovvisti dei requisiti strutturali di sicurezza.

Difficile però per l'Ente rimuovere tutte le criticità, se non realizzando nuove strutture o dislocando altrove gli uffici, dopo anni di sostanziale immobilismo e nelle condizioni economiche in cui si trova il Comune. Adesso bisognerà comprendere quali e quanti rilievi sono stati messi in atto e quali saranno le conseguenze.