Criticità strutturali, mancanza di certificazioni e troppi impiegati per locali adibiti ad ufficio: batosta da oltre 90 mila euro al Comune di Favara

Tutto come previsto. Le profilate (già lo scorso 27 aprile ndr.) pesanti sanzioni amministrative per dirigente e sindaco sono arrivate. La multa è di oltre 90 mila euro. Ma non è finita perché una dettagliata relazione su quanto è stato accertato nei locali di via Beneficienza Mendola verrà inviata alla Procura.

Carabinieri e operatori dell'Asp di Agrigento, a fine aprile, passarono al setaccio l'Anagrafe e l'ufficio Tributi del Comune di Favara per constatare - dopo che, a quanto pare, è arrivata una segnalazione mirata - le condizioni di lavoro dei dipendenti. Luoghi di lavoro dove sarebbero state riscontrate numerose criticità: mancanza di bagni, vie di fuga, prevenzione incendi, adeguamento impianti elettrici. Nel 2022 era stata una commissione consiliare a rilevare come fossero in molti casi sprovvisti dei requisiti strutturali di sicurezza.

I militari e i tecnici hanno rilevato numerose criticità strutturali nell'edificio che ospita ormai da diversi anni i dipendenti e ci hanno dato un termine entro cui provvedere alla loro soluzione - aveva spiegato il sindaco di Favara, Antonio Palumbo - .

Stando a quanto, a fine aprile, trapelò, le contestazioni fatte furono molte: dall'assenza di certificazione per rischi a problemi di carattere strutturale, fino ad arrivare all'eccessivo numero di dipendenti per ogni stanza.