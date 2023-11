Dice di volersi suicidare e assume farmaci e alcol: 36enne soccorso e portato in ospedale

Trentaseienne ingerisce un farmaco per controllare la sindrome di astinenza da alcol etilico e degli alcolici e finisce all'ospedale "Barone Lombardo". I medici non si sono sbilanciati sul decorso ospedaliero e la prognosi è, di fatto, riservata.

A salvare l'uomo è stato il tempestivo, e provvidenziale, intervento della polizia e del fratello. Proprio quest'ultimo ha, nella giornata di martedì, chiamato il numero unico d'emergenza, il 112, segnalando che il fratello aveva manifestato intenzioni suicide. Poliziotti, ambulanza del 118 e lo stesso congiunto si sono precipitati nell'abitazione del trentaseienne che è stato trovato vigile, ma in stato di alterazione psico-fisica. Stando a quanto è emerso dagli accertamenti dei poliziotti del commissariato cittadino, l'uomo aveva ingerito un farmaco per controllare la sindrome di astinenza da alcol etilico, accompagnandolo con degli alcolici. E' stato subito soccorso e trasferito all'ospedale "Barone Lombardo" dove, appunto, è stato ricoverato in prognosi riservata.