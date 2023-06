Falsifica la firma della moglie per ottenere il passaporto: denunciato 40enne

Ha falsificato la firma della moglie. E lo ha fatto per ottenere il passaporto.

Un licatese quarantenne è stato denunciato alla Procura di Agrigento per l'ipotesi di reato di falso in atto pubblico. A scoprire che la firma della donna non era autentica sono stati i poliziotti del commissariato, che sono coordinati dal vice questore Cesare Castelli.

Fino a qualche settimana fa, marito e moglie con figli minorenni per ottenere il passaporto avevano bisogno anche della firma dell'altro coniuge. I due licatesi sono in fase di separazione, ma risultano essere ancora una coppia. Il quarantenne, padre di bambini, - stando all'accusa che è stata formalizzata a suo carico - per ottenere il rilascio del passaporto che gli serviva per un viaggio da fare assieme alla nuova compagna, ha deciso, temendo o avendo certezza che la sua ex non avrebbe firmato, di apporre lui stesso la firma della donna. Un comportamento che, di fatto, gli è costato caro perché è stato scoperto e denunciato, dalla polizia appunto, per falso in atto pubblico.