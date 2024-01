“Certificati rilasciati senza visita o con date precedenti rispetto ai controlli”: assolti 10 medici

Avrebbe rilasciato certificati medici senza visite oppure riportanti date precedenti rispetto ai controlli effettuati nei confronti di alcuni operai di una ditta: queste le accuse a carico di un medico menfitano di 68 anni, Pellegrino Scirica, che è stato assolto perché il fatto non sussiste. Il professionista era finito a processo per il reato di falso. Il procedimento era scaturito da una più ampia indagine in cui Scirica era sempre coinvolto. Anche in riferimento ad essa, in precedenza, il medico era stato assolto.

Tutto sarebbe nato a seguito di intercettazioni finite nelle mani della Dda e successivamente della Procura di Sciacca.

Il processo nei confronti di Scirica, difeso dall’avvocato Flavio Moccia, si è celebrato davanti al giudice monocratico del tribunale di Sciacca Dino Toscano. Imputate altre persone per le quali è stata decisa, per tutti, l’assoluzione. Si tratta dei menfitani Maria Grazia Scirica di 38 anni, Gianfranco Nico di 54 anni, Tommaso Alcuri di 54 anni, Giovanni Cannizzaro di 57 anni, Giuseppe Callaci di 58 anni e Tommaso Gulotta di 58 anni, del saccense Giuseppe Cannizzaro di 29 anni, di Antonino Fresta di 66 anni ed Alfio Danzuso, entrambi di Santa Venerina. Nel collegio difensivo figuravano gli avvocati Aldo Rossi, Giovanna Maria Craparo, Accursio Gagliano, Ludovico Viviani e Ignazio Mistretta.