Ex carcere San Vito, nessuno è interessato al recupero: va deserto il bando

Era stato salutato con estrema soddisfazione e un pizzico di speranza il bando pubblicato a fine 2022 per la concessione di valorizzazione di alcuni beni Statali tra i quali l'ex carcere di San Vito ad Agrigento.

La procedura, che avrebbe consentito di superare il tema della proprietà del gigantesco immobile nel cuore del centro cittadino, era stata inserita nel contesto di "Invest in Italy" che ha appunto lo scopo di reimmettere in "circolo" beni demaniali inutilizzati. La data ultima per presentare progetti e offerte era lo scorso 15 maggio, e si trattava della seconda gara di questo tipo.

Oggi a leggere il verbale di gara si apprende la dura realtà: nessuna proposta (per nessuno dei tre beni messi a gara).

Ancora una volta gli annunci e le promesse di interesse - sia pubblico che privato - per la grande struttura chiusa dal 1996 non si sono tradotti in proposte concrete. Vi erano stati anche alcuni sopralluoghi in pompa magna con impegno ad aprire dentro l'ex carcere addirittura delle aule universitarie, ma ad oggi l'unica cosa che regna dentro l'ex convento poi divenuto luogo di detenzione, è il silenzio.