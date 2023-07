Paura in via Giovanni XXIII: esplode bombola su un balcone, vigili del fuoco verificano staticità del palazzo

In via Giovanni XXIII, a Favara, è esplosa una bombola del gas per uso domestico collocata su un balcone. Un boato che ha spaventato numerose persone che si trovavano anche a notevole distanza. La deflagrazione, essendo avvenuta all’esterno, per fortuna non ha causato feriti, anche perché in quel momento sul balcone dell'appartamento, abitato da una donna, non c’era nessuno per via delle temperature proibitive. Ma potrebbe essere stato proprio il caldo estremo a provocare l’esplosione della bombola.

Ad accertarlo saranno i vigili del fuoco che sono immediatamente intervenuti sul posto. Il lavoro principale, in ogni caso, sarà verificare la staticità del palazzo dato è possibile che l’esplosione abbia potuto indebolirne la struttura portante.