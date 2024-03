Emergenza siccità, tavolo tecnico in prefettura: chiesto l'intervento del governo

Emergenza siccità e riduzione delle portate idriche in vista in larga parte della provincia, i sindaci in prefettura per comprendere il da farsi.

A promuovere l'incontro con il prefetto Filippo Romano, il primo cittadino di Ribera, Matteo Ruvolo. Con lui una rappresentanza di amministratori dei Comuni del comprensorio (Burgio, Cattolica Eraclea, Montallegro, Calamonaci).

I sindaci hanno esposto al rappresentante del Governo la gravità della situazione per la carenza di acqua negli invasi col serio rischio di compromettere il futuro delle campagne ed imprese agricole.

"Ciò - dice una nota - crea allarme e preoccupazione tra gli agricoltori. È stato rappresentato altresì il fatto che ancora ora, nonostante la scarsità delle piogge, un buon quantitativo di acqua dal fiume Sosio Verdura affluisce con continuità alla diga Gammauta in concessione all’Enel per la produzione di energia elettrica".

In tal senso Ruvolo è tornato a chiedere che le istituzioni impongano ad Enel "la sospensione immediata della produzione di energia fino al termine dell’emergenza, così da consentire il travasamento per caduta dell’acqua dalla diga Gammauta alla diga Castello attraverso l’esistente la bretella di collegamento"

"Desidero ringraziare – dichiara Ruvolo – sua eccellenza il prefetto per la sua pronta disponibilità e l’attenzione alle esigenze del settore agricolo. La fiducia nel suo sostegno a favore della soluzione di questa emergenza è forte ed incondizionata, nella consapevolezza che le autorità regionali saranno sensibili alla sollecitazione della massima autorità di governo della nostra provincia"-