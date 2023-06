Duomo, monta la polemica per le strisce sul sagrato: l'Arcidiocesi aveva già diffidato il Comune

Il Comune era stato diffidato dal realizzare le strisce per le aree di sosta in piazza Don Minzoni dalla stessa Arcidiocesi: se non fosse infatti bastato il buonsenso per impedire di verniciare un piazzale in pietra e marmo sarebbe potuto subentrare il rispetto di un'area che da tempo è al centro di un braccio di ferro con la chiesa agrigentina.

I fatti. Stamattina si è registrata una comprensibile polemica in città dovuta alla scelta del Municipio di dipingere dei grandi rettangoli di vernice bianchi sulla superfice del sagrato della Chiesa Madre, deturpando in modo evidente la pavimentazione esistente. Tanti sono intervenuti, soprattutto sui social. Ma quello che non si sa è che appunto l'ente aveva già ricevuto due giorni fa una specifica diffida da parte di un legale incaricato dall'Arcidiocesi, che era intervenuto non appena era stata pubblicata l'ordinanza che stabiliva il divieto di sosta per consentire appunto gli interventi di realizzazione della segnaletica..

"Questa Arcidiocesi non essendo a conoscenza della planimetria ove evincere la precisa collocazione della segnaletica orizzontale e verticale - dice la lettera - , richiama a codesto Comune la ns. nota Prot. 2019/134U/BCE con la quale si chiedeva, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, Decreto legislativo 42/2044 con s.m. i art. 11,52, 53, dell’articolo 152 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112” (art. 104) di disciplinare un'area di tutela davanti alla Cattedrale e ai monumenti ecclesiastici. Nella stessa nota si scriveva: “...poichè l'area interessata storicamente ha costituito il sagrato della Cattedrale, si chiede all'Ufficio Patrimonio del Comune di Agrigento di verificare che l'area interessata sia nella reale disponibilità del demanio comunale e di produrre documentazione idonea'".

Insomma, era necessario chiarire di chi fosse la proprietà sull'area: un tema sul quale appunto si dibatte da tre anni senza che però il Comune abbia dato una risposta per consentire alla Cattedrale di usare una porzione di piazza Don Minzoni come sagrato e non come parcheggio: non si dimenticherà che, non molto tempo fa, qui vennero collocati dai grandi vasi che chiudevano la zona, poi rimossi.

Per questo l'Arcidiocesi diffidava il Comune "dall’eseguire opere di qualsivoglia genere sull’area ex sagrato della Cattedrale di Agrigento" e lo si invitava "a definire l’area di tutela dei monumenti ecclesiastici ricadenti su tutta la piazza e sulla via Duomo".

Tutto con "riserva delle opportune iniziative legali a tutela dei diritti dell’Arcidiocesi di Agrigento".

Nel primo pomeriggio si è inoltre tenuto un incontro in Soprintendenza al quale hanno partecipato il soprintendente Vincenzo Rinaldi, l'assessore Carmelo Cantone e don Giuseppe Pontillo per l'Arcidiocesi di Agrigento. "Accertata la necessità di regolamentazione dei parcheggi della piazza - dice una nota -, assolutamente necessaria per la tutela e la sicurezza della popolazione, e accertato un errore nella identificazione planimetrica progettuale, si è stabilito che il Comune provvederà alla riconfigurazione dell'area cancellando la segnaletica orizzontale".