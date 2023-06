Nuovi parcheggi in piazza don Minzoni, Di Rosa: "Uso vernice è stato autorizzato dalla Sovrintendenza?"

"E' stato autorizzato l'uso della vernice, in piazza don Minzoni, da parte della Sovrintendenza?". Lo chiede, visto che è in corso d'opera la realizzazione di segnaletica stradale su area sottoposta ad assoluto vincolo, il responsabile Enti locali del Codacons Giuseppe Di Rosa.

Per oggi, in piazza don Minzoni, era previsto il divieto di sosta per l'installazione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, segnaletica per indicare gli stalli di sosta per auto, moto e per disabili. "Il codice dei Beni culturali impone di disciplinare un'area di tutela davanti alla cattedrale e ai monumenti ecclesiastici - scrive Di Rosa - . Ma davvero ad Agrigento si è perso il senso del rispetto delle norme e delle leggi italiane?" Di Rosa ha chiesto l'intervento del prefetto, Filippo Romano, per "il ripristino della legalità nel Comune di Agrigento". "Non è possibile continuare ad amministrare, per giunta in malo modo, calpestando le norme di legge nazionali e regionali oltre che gli stessi regolamenti comunali" - ha concluso il responsabile regionale Codacons - .