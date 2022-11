Droga nelle scuole e lavoro nero, raffica di controlli: segnalate 15 persone e sanzionate attività commerciali

Controlli serrati da parte dei carabinieri in territorio di Licata e nelle zone limitrofe, ossia Palma di Montechiaro. I militari sono stati coadiuvati dai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Agrigento e del nucleo cinofili di Palermo e Nicolosi. Ci si è concentrati sul fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, anche all’interno delle scuole, sul lavoro nero e sulla sicurezza stradale.

Nello specifico i militari hanno controllato più di 300 veicoli e 400 persone ed elevato più 100 sanzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 40 mila euro. Ritirati 12 documenti di guida e circolazione e sequestrati 10 veicoli. Sono state elevate sanzioni per oltre 40 mila euro. "Le infrazioni al al codice della strada sono sempre più frequenti e spesso portano ad incidenti con feriti e morti - ha spiegato, durante la conferenza stampa svolta al comando provinciale dei carabinieri, il capitano Augusto Petrocchi che guida la compagnia di Licata - . Le condotte più diffuse percentualmente sono la guida senza patente, la guida in stato di ebbrezza, la guida di veicoli non revisionati e senza assicurazione. Proprio queste ultime, mancanza di assicurazione e revisione sono le più diffuse".

Nell’ambito dei controlli sono state inoltre segnalate alla Prefettura di Agrigento, quali consumatori abituali di droghe, 15 persone per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e sono state sequestrate dosi di marijuana, hashish e cocaina. Non ci sono stati studenti segnalati nell'ambito dei controlli nelle scuole superiori, ma sono state sequestrate più dosi che erano state abbandonate all'esterno degli istituti. "Nonostante non ci siano stati segnalati nell'ambito dei controlli nelle scuole, è stato dato un segnale importante, forte, nei confronti di chi fa uso di stupefacenti anche a scuola" - ha evidenziato il capitano Augusto Petrocchi - .

Sono state elevate, assieme al nucleo Ispettorato lavoro di Agrigento, anche sanzioni amministrative ad attività commerciali per “lavoro nero” per un importo complessivo pari a 2.500 euro.