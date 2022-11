Giro di vite sugli automobilisti indisciplinati, i carabinieri di Licata non fanno sconti: elevate multe per oltre 40 mila euro

Più di 300 veicoli controllati, 400 persone identificate, 12 patenti di guida ritirate e sanzioni per oltre 40 mila euro per violazioni del codice della strada. Questo è il bilancio delle attività svolte, nei giorni scorsi, dai carabinieri della compagnia di Licata sulle strade di Palma di Montechiaro e Licata. Automobilisti senza patente e veicoli privi di copertura assicurativa o con revisione scaduta sono state fra le violazioni maggiormente contestate dai militari.

Pugno duro anche contro i conducenti alla guida in stato di ebbrezza alcolica, problema quest'ultimo che, unitamente al non rispetto dei limiti di velocità, è fra le maggiori cause degli incidenti stradali. Le attività svolte dai militari della compagnia di Licata, agli ordini del capitano Augusto Petrocchi, unitamente ai loro colleghi del Nil e alle sezioni cinofile hanno sono state indirizzate anche sul fronte del contrasto del lavoro irregolare e al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, anche nelle scuole.