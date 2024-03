L'inchiesta sui traffici di armi e droga, due imputati scelgono il giudizio abbreviato

Altri due imputati dell’inchiesta “Mosaico bis”, che ha fatto luce su un vasto traffico di armi e droga gestito da due bande criminali che avrebbero pure dato vita a una sanguinosa faida, chiedono il giudizio abbreviato.

Si tratta di Salvatore Fortunato, 24 anni di Agrigento e Salvatore Chiarelli, 57 anni, di Canicattì. La strategia processuale è stata formalizzata dai difensori, gli avvocati Davide Casà e Giovanni Sanfilippo, all'udienza preliminare in corso davanti al giudice Giuseppa Zampino. A entrambi la procura contesta la detenzione ai fini di spaccio di droga.

Gli imputati, in tutto, sono ventisei. Le loro posizioni erano state stralciate per un problema procedurale e saranno trattate il 12 marzo, udienza in cui è in programma la requisitoria del troncone abbreviato.

Le contestazioni sono relative al periodo compreso fra il 2018 e il 2020. Il segmento principale dell'indagine, portata avanti dalla Dda di Palermo, ipotizzava che dietro la faida che, sull'asse Favara-Belgio, ha provocato cinque omicidi e almeno il doppio di agguati con feriti, ci fosse uno scontro fra due bande rivali dedite a traffici di armi e droga.

Il procedimento della procura di Agrigento, invece, riguarda le sole accuse di droga e armi connesse alla presunta faida: le accuse di omicidio, peraltro, finora non hanno retto al vaglio dei processi.

