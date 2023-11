Estorsioni, droga e rissa: deve scontare altri 8 anni di carcere, arrestato 28enne

I carabinieri di Raffadali, in esecuzione di un provvedimento per scontare la pena residua di 8 anni di carcere, hanno arrestato il 28enne Hanif Hussain Muhammad, originario della Libia, con diversi precedenti penali tra cui estorsione, droga e rissa.

Tra i vari fatti per cui è finito a processo figura un’estorsione a danno di un pakistano al quale non avrebbe consegnato i propri documenti, fra cui la carta di identità e il permesso di soggiorno, se non avesse acconsentito alle sue richieste. In particolare avrebbe preteso del denaro, poco meno di 300 euro. Il pakistano era stato anche minacciato di morte, più volte, sia verbalmente che con messaggi vocali.

In un’altra occasione i carabinieri di Raffadali lo avevano notato in compagnia di un altro straniero procedere a forte velocità a bordo di un ciclomotore. I due, alla vista dei militari, avevano tentato di dileguarsi e durante la fuga gettarono una busta contenente dell’hashish.

Ed ancora avrebbe partecipato ad una violenta rissa a colpi di spranghe e mattoni.