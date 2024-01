Dopo la farmacia "tocca" anche alla pizzeria: nuovo furto al viale Della Vittoria

Dalla farmacia alla pizzeria il passo è stato breve, anzi brevissimo visto che si trovano a poca distanza. Ad essere derubata è stata un'attività di ristorazione del viale Della Vittoria di Agrigento. Stessa strada dove sorge, a poche centinaia di metri, la farmacia dove è stato svuotato il registratore di cassa.

E lo stesso è stato fatto, tant'è che la "mano criminale" sembrerebbe essere identica, nella pizzeria dove i malviventi si sono intrufolati dopo aver forzato ed aperto la vetrata esterna, quella che si affaccia appunto lungo il Viale. Il furto è stato compiuto fra l'1,30 e le 15,30 di mercoledì scorso. La scoperta è stata fatta nell'esatto momento in cui proprietario e lavoratori si stavano accingendo a rimettersi al lavoro fra la cucina e le sale. Anche in questo caso, i balordi hanno rubato i contanti che erano stati lasciati nel registratore di cassa.

A denunciare tutto ai carabinieri è stato il titolare dell'attività commerciale. Il danno provocato, anche in questo caso, non è stato quantificato nell'esatto ammontare. Il tratto del viale Della Vittoria non è risultato essere "coperto" da nessun impianto di videosorveglianza, contrariamente a quanto invece è accaduto per la farmacia.

I carabinieri hanno avviato le indagini e appare scontato - nonostante il riserbo sia categorico - che questa nuova inchiesta andrà ad affiancarsi, se non addirittura ad unificarsi, con quella del furto alla farmacia.