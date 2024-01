Ladri alla farmacia del Viale: svuotato durante la notte il registratore di cassa

Hanno forzato la serratura di una porta laterale, si sono introdotti - senza nulla temere, né di niente preoccuparsi - e hanno rubato tutti i contanti che erano stati lasciati nel registratore di cassa. Furto con scasso non in uno dei quartieri satellite della città, ma in pieno viale Della Vittoria dove i malviventi hanno preso di mira - e danneggiato - una farmacia. Ad occuparsi delle indagini, dopo che hanno ricevuto una denuncia a carico di ignoti, sono i carabinieri.

Non è chiaro o almeno fino ad ieri non risultava essere stato quantificato il danno provocato all'attività commerciale.

Nella zona dove sorge la farmacia ci sono però più sistemi di videosorveglianza. Ed è verosimilmente proprio da queste registrazioni - anche se mancano le conferme istituzionali al riguardo - che hanno preso le mosse le indagini dei carabinieri. Un'attività che è, naturalmente, coordinata dal sostituto procuratore di turno che ha immediatamente aperto un fascicolo a carico di ignoti.

Poco prima della fine dell'anno, a Santo Stefano per la precisione, un pensionato ottantaduenne venne rapinato, all'interno di villa Bonfiglio, da una coppia di giovani che è riuscita a portargli via il portafogli. Di queste indagini si sta occupando la polizia. Non ci sono elementi concreti, almeno non noti, per ipotizzare che i balordi che hanno colpito il "nonnino" siano gli stessi di quelli che hanno messo a segno il furto in farmacia.