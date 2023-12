Non ha più notizie della mamma e chiama i vigili del fuoco: anziana trovata morta in casa

Una tragedia della solitudine, almeno in base a quanto emerso dai primi frammentari dettagli, quella che si è consumata in un appartamento di via Sant’Angelo a Favara. Un’anziana donna è stata trovata senza vita dai vigili del fuoco che hanno forzato la porta di casa.

A chiamarli è stato il figlio che, preoccupato, non riusciva a mettersi in contatto con la madre in alcun modo. Una volta entrati in casa, a seguito della segnalazione, i vigili del fuoco hanno fatto l’amara scoperta.

(Notizia in aggiornamento)