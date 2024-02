Una parente dà l'allarme e i pompieri entrano dalla finestra: 55enne trovata morta in casa

Tragedia a Sciacca: una donna di 55 anni è stata trovata morta in casa dai vigili del fuoco intervenuti dopo una richiesta di soccorso arrivata da una parente che non riusciva a mettersi in contatto con lei.

La donna abitava in un appartamento del quartiere Perriera. I pompieri sono entrati dalla finestra e hanno fatto la scoperta. Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono arrivati i carabinieri.

A stroncare la cinquantacinquenne, secondo quanto emerge dai primi accertamenti, sarebbe stato un infarto.

