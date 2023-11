Tutto pronto per Akragas-Trapani: scattano i divieti per alcol e bottiglie di vetro

Tutto pronto per la partita Akragas - Trapani allo stadio Esseneto, e il comune firma un'ordinanza specifica mirata per evitare rischi per la sicurezza pubblica.

In particolare, come avviene in genere in casi come questo, è stato imposto il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché il divieto assoluto di vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori quali bottiglie di vetro, bottiglie di plastica sigillate con il tappo e lattine. Tutto, appunto, "come misura precauzionale per evitare episodi criminosi, risse e disordini, a tutela della pubblica incolumità".

Il divieto vigerà dalle 13.30 alle 18 di mercoledì 15 novembre e varrà per tutte le attività commerciali, anche ambulanti, della zona intorno allo stadio.