Auto in divieto di sosta e negli spazi per disabili, scattano 67 multe

"Controlli degli agenti della polizia locale: sabato sera sono state elevate 67 contravvenzioni per divieto di sosta nel centro città e una per occupazione abusiva di parcheggio per disabili".

Ad annunciarlo e tracciare il bilancio, con un post sulla propria pagina facebook, è il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè. "Continueremo con i controlli e con la diffusione dei report" - conclude.

Il bilancio è leggermente inferiore a quello del sabato precedente quando le multe, per la sosta selvaggia delle auto nelle zone della movida ovvero attorno alla via Atenea e alla via Pirandello, erano state 85.