Notte di Capodanno, ecco le regole: niente alcol d'asporto ma locali aperti fino alle 6

Nuove regole in vista del prossimo Capodanno sono state "sfornate" dal Comune di Agrigento con integrazioni e modifiche all'ordinanza firmata ieri che gestiva traffico e divieti da applicare il 31 dicembre.

Il Municipio, infatti, ha prima disposto con una integrazione il "divieto, in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2023/2024, su tutto il territorio comunale, di vendita per l'asporto, anche mediante distributori automatici, di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle 22 del 31 dicembre 2023 e fino alla chiusura degli esercizi", ma ha poi aggiunto poi che sarà consentito "dopo le ore 22:00 del 31 dicembre 2023 esclusivamente agli esercizi pubblici (ad es. bar e ristoranti) la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcooliche per il consumo immediato all’interno del locale o nello spazio esterno di pertinenza regolarmente avuto in concessione".

Non è passata nemmeno un'ora che l'Ente è stato costretto a firmare una successiva integrazione consentendo a "esercizi pubblici, esercizi di vicinato alimentari, laboratori artigianali di prodotti alimentari (a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari) e alle annesse attività di intrattenimento", di posticipare l’orario di chiusura fino alle 6 dell'1 gennaio 2024 e di protrarre quello delle emissioni sonore fino alle ore 5 del 1 gennaio 2024.