Scassinati e "ripuliti" due distributori di bibite e snack del centro per l’impiego

Come siano riusciti ad intrufolarsi all’interno del centro per l’impiego di via Acrone resta un mistero. Non sono stati trovati, infatti, segni di effrazione, né a porte e nemmeno a finestre. All’interno dei locali sono però riusciti – e lo hanno fatto in maniera indisturbata – a danneggiare due distributori automatici di bevande, caffè e merendine e si sono appropriati delle cassette contenenti il denaro. Un danno che, ieri, non risultava essere stato ancora quantificato, ma che non sarà indifferente per la ditta proprietaria dei distributori automatici.

Fatta la scoperta, dai dipendenti del centro per l’impiego, subito è stato lanciato l’allarme e in via Acrone sono giunti i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Agenti che si sono occupati del cosiddetto sopralluogo di rito e di raccogliere la denuncia di furto, a carico di ignoti, formulata da uno dei dipendenti. Il furto, verosimilmente, è stato messo a segno durante la notte. E nessuno avrebbe visto, né tantomeno sentito nulla di anomalo. Spetterà alle indagini, già avviate, provare ad identificare i balordi. Sul centro per l’impiego non vi sono impianti di videosorveglianza.