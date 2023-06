Discarica in contrada Grotticelle, arriva un altro “no” della Regione e il sindaco Brandara esulta

Il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, esulta per un nuovo parere negativo espresso dalla Regione riguardo la realizzazione della discarica in contrada Grotticelle. Questa volta è stato negato il cosiddetto PAUR che comprende il provvedimento di VIA e tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio di progetti sottoposti a procedimenti di VIA di competenza regionale e richiesti dal proponente.

“Una decisione - ha detto Brandara - presa tenendo in considerazione anche il parere contrario espresso dal Comune di Naro a tutela del nostro territorio. Anche se è un provvedimento che il privato potrà impugnare nelle opportune sedi, si tratta certamente di una vittoria che condividiamo con tutti i cittadini che in ogni sede si sono opposti alla realizzazione di questo impianto che avrebbe privato contrada Grotticelle del futuro che merita, fatto di agricoltura, turismo e valorizzazione del nostro patrimonio paesaggistico e ambientale”.