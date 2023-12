Devastata dal fuoco e ormai inutilizzabile l'auto di una 41enne: avviate le indagini

Brucia l'auto, una Toyota Yaris, utilizzata da una quarantunenne. E' accaduto in via Graceffo, nella zona del campo sportivo Esseneto di Agrigento.

Sul posto, dopo aver raccolto la segnalazione, sono accorsi i vigili del fuoco e i poliziotti. Le fiamme, nonostante il tentativo di avere la meglio dei pompieri, hanno completamente incenerito la vettura. Accanto alla macchina, durante il sopralluogo effettuato dai poliziotti della sezione Volanti non sono state trovati elementi per poter parlare, fin da subito, di una matrice dolosa. Ipotesi che non è stata ancora esclusa, così come non è stato escluso che la scintilla possa essere originata da un cortocircuito. La quarantunenne è stata ascoltata, come procedura investigativa esige, dagli investigatori. L'obiettivo è, naturalmente, quello di fare, e anche rapidamente, chiarezza. Non filtrano indiscrezioni su quanto acquisito dai poliziotti.