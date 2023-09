Raid al centro sociale, i capigruppo: "Serve argine alla microcriminalità"

Dopo i raid vandalico che ha danneggiato il centro sociale di contrada Bastianella, a Canicattì, arriva la ferma condanna da parte del sindaco, Vincenzo Corbo, del presidente del Consiglio comunale Domenico Licata, e della conferenza dei capigruppo per, dicono, "un’azione scellerata attuata proprio nel giorno della commemorazione del 35° anniversario dell’uccisione per mano mafiosa del Giudice Antonino Saetta e del figlio Stefano".

Oltre agli atti vandalici, tra l'altro, sarebbero state scritte sui muri degli insulti rivolti ai giudici Livatino e Saetta.

Per questo, la conferenza dei capigruppo, stamattina, ha deciso di proporre al sindaco Corbo l’indizione di una conferenza di servizi, cui invitare tutte le autorità competenti, "per discutere circa il dilagante fenomeno della micro e macro criminalità sul territorio e sulle strategie per garantire al meglio la presenza dello Stato".