Il crollo della pista ciclabile, semaforo ancora fuori uso e traffico in tilt

Il semaforo del viale delle Dune, posizionato nel tratto di carreggiata ridotto per via del crollo della pista ciclabile, è di nuovo in tilt. Il traffico, già rallentato per il restringimento stradale, nei momenti di maggiore intensità va in tilt.

Ieri pomeriggio, quando in migliaia, mandato in archivio il Mandorlo in fiore, si sono riversati a San Leone, la fila di auto all'altezza della terza traversa del viale delle Dune ha rallentato notevolmente il traffico.

Un problema analogo, nei giorni scorsi, era stato provocato dal furto delle batterie che, in seguito, erano state sostituite dal Comune.

Per il rifacimento del tratto di pista ciclabile è stato stanziato quasi mezzo milione di euro per eseguire i lavori in somma urgenza.