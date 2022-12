Aumenti della Tari in vista, scoppia la protesta: organizzato sit in di cittadini e negozianti

E' prevista per le 18 di oggi a Porto Empedocle una manifestazione "civica" per protestare contro il possibile (in realtà, più che probabile) aumento della Tari.

Ad organizzarla, sui social, è il "Comitato Liberi cittadini empedoclini" con la collaborazione, si legge in un manifesto, dei commercianti della città. Secondo le proiezioni dei manifestanti, i rincari in arrivo potrebbero essere anche del 30%, o superiori, rispetto allo scorso anno.

A temere l'arrivo di un aumento dei costi per lo smaltimento dei rifiuti erano stati già questa estate i sindaci della provincia, accertato che - a causa del caro energia - sarebbe cresciuto anche quanto da versare alle aziende che si occupano di discariche e impianti di trattamento.