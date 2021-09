Incappa in un controllo: insulta i carabinieri e si denuda per strada, denunciato commerciante

Il trentaduenne è stato denunciato per le ipotesi di reato di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e atti osceni in luogo pubblico

Avrebbe dovuto essere un ordinario controllo stradale. Il trentaduenne, un commerciante, che era alla guida dell'Alfa 156, ha però cominciato ad insultare i carabinieri con frasi oltragiose e offensive e ad un certo punto, in segno di protesta, s'è spogliato rimanendo completamente nudo in strada. I militari dell'Arma di Casteltermini lo hanno denunciato per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e atti osceni in luogo pubblico.

Il fatto è accaduto domenica notte e i carabinieri di Casteltermini, coordinati dal comando compagnia di Cammarata, hanno dovuto faticare non poco per placare gli animi e convincere l’uomo a rivestirsi.