"Cambio di gestione di un locale senza alcun atto formale", scatta multa da 5mila euro

Avrebbe provveduto a rilevare la gestione di un locale che opera a San Leone senza però che ci fossero atti formali a monte della procedura. Per questo il Comune di Agrigento, attraverso la Polizia municipale, ha controllato e multato un imprenditore agrigentino, che dovrà adesso pagare circa 5mila euro di sanzione.

I controlli risalgono tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. Secondo l'accusa, sarebbe stato violato il decreto legislativo 59/2010 rispetto al "trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività al Comune". Una sanzione rispetto alla quale l'imprenditore non ha proposto ricorso, ma non ha nemmeno pagato nulla. Così adesso è arrivato il turno delle procedure di recupero delle somme da parte del Municipio.

Altri mille euro circa sono stati invece richiesti al titolare di un'altra ttività commerciale, accusato di aver aperto una nuova attività senza che avesse la regolare Scia.