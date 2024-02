Controlli della polizia sui treni in tutta la Sicilia, sanzionato un ragazzo tra Roccapalumba e Agrigento

Sono stati ben 88 gli uomini della polizia di Stato impegnati nel maxi controllo che ha coinvolto 76 siti ferroviari in tutta la Sicilia. Si tratta della terza tranche dell’operazione denominata “Rail Safe Day”. Complessivamente 828 persone controllate, 3 indagati e 2 sanzioni elevate. Tutto questo per contrastare i comportamenti scorretti che pregiudicano la sicurezza della circolazione e degli utenti e l’indebita presenza di soggetti in ambito ferroviario. Gli agenti, sotto il coordinamento del Centro operativo compartimentale della polizia ferroviaria, hanno verificato l’inosservanza delle regole vigenti negli impianti ferroviari come l’attraversamento dei passaggi a livello con le sbarre chiuse, il mancato utilizzo dei sottopassaggi, il superamento della linea gialla in attesa dei treni: tutti comportamenti che possono essere causa di incidenti.

In particolare, ad Agrigento, è stato sanzionato un ragazzo che, a bordo di un treno in servizio tra Roccapalumba e la città dei templi, aveva sporcato i sedili del convoglio poggiandovi i piedi sopra.