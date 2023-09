Mercati, si cerca di fare ordine: riunione operativa al Comune contro degrado e abusivismo

Troppi rifiuti conferiti senza regole, nessun rispetto degli spazi di vendita: il Comune mette mano ai mercati più importanti della città usando, anche, il pugno duro con i commercianti.

Le prime avvisaglie in tal senso si erano manifestate nelle settimane scorse con due distinte diffide firmate dal Municipio nei confronti dei mercatisti del settore alimentare, che sono stati intimati a rispettare le regole sullo smaltimento dei rifiuti alla fine della giornata di lavoro, pena la sospensione del mercato stesso.

Provvedimento di "forza" che non si è reso necessario ad esempio al Villaggio Peruzzo, dove il lavoro degli uffici, insieme all'assessore alla Polizia locale Carmelo Cantone su sollecitazione anche del Comitato di quartiere ha permesso di eliminare già le piccole discariche che si creavano negli stalli di vendita fino a questa estate.

Il lavoro comunque non è finito e, appunto, questa mattina si è tenuto un incontro congiunto al Suap con la Polizia municipale per affrontare le criticità dei tre mercati più imporatanti: quello del venerdì in piazza La Malfa, quello del martedì al Villaggio Peruzzo e quello del lunedì al Villaggio Mosè.