Concerto di Zucchero, ecco come muoversi: la Tua riattiva le navette gratuite e lancia la nuova app

Domani, giovedì 27 luglio, per l’attesissimo concerto di Zucchero che ha fatto registrare il “tutto esaurito”, la Tua, società che gestisce i trasporti urbani ad Agrigento, metterà a disposizione i bus navetta per consentire a tutti coloro che sono in possesso del biglietto dello spettacolo, di raggiungere agevolmente il teatro Valle dei templi a Piano San Gregorio.

A partire dalle 19, infatti, i mezzi pubblici saranno attivi e gratuiti. Gli spettatori potranno parcheggiare in qualsiasi zona del Villaggio Mosè, dove naturalmente è consentita la sosta, per poi usufruire dei bus navetta che partiranno da piazza del Vespro attraversando tutto il viale Leonardo Sciascia. I passeggeri, dopo aver trovato parcheggio, dovranno farsi trovare in prossimità delle pensiline dedicate al trasporto pubblico urbano. Al termine del concerto, intorno alla mezzanotte, i bus navetta faranno il percorso inverso per riportare il pubblico nelle varie zone del Villaggio Mosè.

Per chi volesse invece parcheggiare nella zona di Porta V, vicino al tempio di Ercole e al giardino della Kolymbethra (zona clinica Sant’Anna), sarà disponibile il servizio taxi a pagamento. E naturalmente è sempre disponibile il parcheggio (a pagamento) adiacente al teatro Valle dei templi.

La Tua ha inoltre lanciato una nuova app per smartphone che permette di trovare facilmente le fermate attraverso una mappa su schermo e rimanendo aggiornati sui possibil cambiamento di percorso o di orario. L’app gratuita è disponibile per telefoni Android ed è già scaricabile su Play Store. A breve sarà lanciata anche su Apple Store per i possessori di iPhone.