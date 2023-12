Il concerto di Capodanno dei Tiromancino, convocato un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica

Convocato un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza anche del sindaco di Agrigento Francesco Micciché, per il concertone dei Tiromancino a Capodanno. Lo ha fatto, per gestire l'evento e garantire la massima sicurezza, il prefetto Filippo Romano. "La gestione della movida in generale non può, e s'è già visto nelle passate occasioni, trasformarsi in un perentorio dissenso. Non è contemplabile la soluzione 'visto che è pericoloso non lo facciamo' - ha detto, sempre in generale, la massima autorità di governo - . Non esiste per le processioni, per i concerti, per gli eventi natalizi. Gli eventi vanno fatti, ma in sicurezza. La gran parte degli eventi ha, fra l'altro, un valore culturale".

"Nel caso dei concerti, l'organizzatore deve mettere a disposizione tutti i dispositivi di sicurezza. Per San Calogero, la Madonna del Monte di Racalmuto o altre feste tipiche bisogna cercare di non porre in conflitto la sicurezza con la tradizionalità dell'evento" - è tornato a spiegare il prefetto di Agrigento - .