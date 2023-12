Concertone di capodanno: si aspetta il 2024 in piazza con i Tiromancino

Niente rap, ma il cantautorato impegnato e intimistico affiancato, pare, da un dj set. L'ultima notte del 2023 in piazza Marconi ad Agrigento sarà all'insegna dei "Tiromancino", lo storico gruppo di Federico Zampaglione, autore di brani come "La descrizione di un attimo", "Due destini", ma anche "Un tempo piccolo", resa famosa dalla voce di Franco Califano.

I "Tiromancino" sono stati diverse volte in concerto in provincia: uno degli eventi più riusciti, probabilmente, fu a Porto Empedocle durante l'amministrazione Firetto nel 2011. A quella tappa fa riferimento la foto di questo articolo.

Il gruppo romano sarà la scelta definitiva della giunta di Franco Miccichè, che in questi giorni, dopo la pubblicazione di una manifestazione di interesse, ha raccolto varie proposte propendendo però per altro. Accantonata, ad esempio, la proposta progettuale dell'imprenditore Enzo Bellavia, che aveva proposto il coinvolgimento di numerosi dj agrigentini (da Riccardo Gaz a Marco Catalano) con lo spettacolo finale del rapper napoletano Clementino.

La scelta dell'amministrazione pare non sia arrivata in modo semplice, come del resto questa estate delle spaccature in maggioranza si erano verificate per lo spettacolo di Elettra Lamborghini.

In tal senso nei giorni scorsi in Consiglio comunale, durante il Question time, ad una richiesta della consigliera della Dc Roberta Zicari l'assessore allo Sport e Spettacolo Costantino Ciulla ha spiegato che "il Comune non ha pertecipato economicamente al concerto" e, alla domanda su chi fosse la società che lo aveva promosso si è limitato a dire: "non lo so, lo posso vedere chi era, certamente non c'è nulla da nascondere".