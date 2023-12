Trasporti, rifiuti, servizio idrico, movida e criminalità: la Prefettura garantisce la massima attenzione

La massima autorità di Governo Filippo Romano incontrando la stampa: "Speriamo, per il 2024, di riuscire a fare il meglio per gli agrigentini, insieme con le forze dell'ordine e con gli enti locali"

Collegamenti fra Agrigento e il resto del mondo (ossia i trasporti), servizio idrico, rifiuti, criminalità e movida. Sono queste le urgenze-emergenze sulle quali il prefetto Filippo Romano, incontrando la stampa per i tradizionali auguri di Natale, ha focalizzato l'attenzione ed ha garantito la massima attenzione. "Fra queste emergenze c'è quella idrica, che è cronica per l'Agrigentino, su cui bisogna vigilare con molta attenzione. C'è naturalmente anche quella della criminalità perché abbiamo visto negli ultimi mesi una recrudescenza di alcuni fenomeni - ha detto il prefetto Romano - . E' necessario garantire sicurezza e serenità alla movida perché non è immaginabile assistere a scene come quelle che si sono verificate a Palermo negli ultimi giorni". I giornalisti sono stati accolti, ieri sera, nell'alloggio prefettizio dove è in corso, e resterà visitabile fino a metà gennaio, la mostra "Venite Adoremus".

"Speriamo, per il 2024, di riuscire a fare il meglio per gli agrigentini, insieme con le forze dell'ordine che sono oggi presenti - ha auspicato Romano -, ma anche con gli enti locali. Il contatto della Prefettura con i sindaci, che è quotidiano, è molto importante. E non lo dico retoricamente. Cerchiamo di fare il meglio possibile coordinandosi fra diversi livelli di Governo". Il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, ha rivolto a tutti gli agrigentini, attraverso la stampa locale, "un sereno Natale".