“Venite Adoremus”: in mostra al palazzo della Prefettura il presepe di Vanadia e i Bambinelli di Foti

E' inaugurata ieri sera - durante il tradizionale scambio di auguri fra il prefetto di Agrigento Filippo Romano, i vertici provinciali delle forze dell'ordine e gli esponenti delle istituzioni presenti sul territorio - la mostra dal titolo “Venite Adoremus”. Il presepe artistico di Roberto Vanadia sarà visitabile da oggi fino al 15 gennaio 2024.

In mostra anche i Bambinelli in ceroplastica, di Francesco Foti. Bambinelli che in passato ogni famiglia siciliana custodiva in casa, tramandandolo di generazione in generazione. Secondo l’uso popolare il Bambinello, posto in una campana di vetro, veniva esibito in casa durante il periodo natalizio ornato con una collana di corallo rosso. Sono visibili anche Bambinelli di raro pregio, risalenti alla Sicilia del XIX secolo (quale il Gesù Bambino del Salvator Mundi) e del XVIII secolo (quale il Gesù Bambino Benedicente).

La mostra esposta nella sede della Prefettura di Agrigento si rivolge alle scuole, alle associazioni culturali e a tutta la cittadinanza tutta.

A pochi passi dalla Prefettura, ossia al comando provinciale dei carabinieri, è visitabile invece un altro presepe del maestro di fama internazionale Roberto Vanadia. L’opera dell’artista agrigentino unisce la tradizione spirituale del presepe all’impronta culturale e artigianale siciliana, coniugando scene di vita del passato e paesaggi tipici del territorio con la celebrazione della natività. L’esposizione sarà aperta al pubblico per tutte le festività natalizie. Si tratta di un'iniziativa che sottolinea il legame tra i carabinieri e la città di Agrigento.