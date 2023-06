"Sugar" Fornaciari va verso il tutto esaurito: rimasti gli ultimi 10 biglietti per il grande evento

Appena 10 ticket "superstiti" su oltre 4200 posti disponibili. Zucchero, al secolo Adelmo Fornaciari, sarà ad Agrigento al teatro Valle dei Templi il prossimo 27 luglio, ma gli appassionati del bluesman dalla voce di cuoio già un mese prima dell'evento hanno di fatto terminato i biglietti anche se non erano esattamente economici (dai 100 ai sessanta euro ognuno).

Insomma, la città - e non solo - si preparano ad un concerto che si annuncia memorabile. "Sugar" ha inserito Agrigento nel suo "World wide tour" in occasione della tappa siciliana, dato che sarà il 28, 29 e 30 a Siracusa. Particolarmente importante quindi il "tutto esaurito" agrigentino perché è chiaro che, anche per una questione di facilità negli spostamenti, molti fans sceglieranno la tappa al teatro greco.

Si sa ovviamente poco dello spettacolo, se non quanto già messo in scena nei concerti precedenti che si stanno svolgendo in tutta Italia. La scaletta portata in scena, ha garantito lo stesso Zucchero in molte interviste, può variare sensibilmente da una tappa ad un'altra: questo grazie al fatto che ad accompagnarlo c'è una band molto affiatata e rodata, che da anni suona i suoi brani.

Nei precedenti spettacoli, tuttavia, la scelta del cantante emiliano è stata quella di mescolare pezzi storici e successi più recenti: Spirito nel buio, Soul Mama, Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle, La canzone che se ne va, Dune mosse, Blu, Partigiano reggiano, 13 buone ragioni, Ci si arrende, Pene, Facile, Vedo nero, Baila (Sexy Thing), Un soffio caldo, Diamante, Miserere per poi chiudere con sei brani travolgenti in conclusione: Così celeste, Il volo, X colpa di chi? Diavolo in me, Chocabeck e Senza una donna. Tutto intermezzato da momenti di racconto dello stesso cantante e qualche cover scelta per l'occasione.